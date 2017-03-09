Глушаков: в матче с «Краснодаром» переживал, как бы не порвать мышцу

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как его команда готовилась к выездному матчу с «Краснодаром» (2:2), и поведал о своей травме.
«Конечно, к каждому сопернику готовимся отдельно, можем поменять тактику, что и произошло в этом туре – мы вышли не в три, а в два центральных полузащитника. Кроме того, сейчас уже ничего не скроешь, всё есть в Интернете. Смотрели несколько встреч «Краснодара», готовясь к нему, и то же самое, уверен, будет и перед «Анжи».
Как на мне отразились некоторые перемены в тактике? Стал располагаться немного ближе к своим воротам, недалеко от Фернандо. Но это было и в прошлом году, с тем же «Ростовом»: играя глубже, старался подключаться к атакам. В Краснодаре, наверное, это не получалось, потому что рано получил травму – переживал, как бы не порвать мышцу. Выглядел не так, как могу. Очень обидно готовиться к сборам, отработать их и в первом же весеннем туре получить повреждение», — цитирует Глушакова «Спорт-экспресс».