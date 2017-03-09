Тьяго Силва: «ПСЖ» не заслужил выхода в четвертьфинал, арбитр в этом не виноват

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала парижане после победы в родных стенах – 4:0 уступили «Барселоне» на выезде (1:6).
«Это необъяснимо, мы просто не играли. Мы не смогли поставить свою игру. В первом матче «ПСЖ» добился хорошего результата, но в этот вечер мы не заслуживали того, чтобы выйти в четвертьфинал. Думаю, что на Суаресе не было нарушения, но это не является оправданием. Нельзя винить арбитра, потому что мы сами не играли в свой футбол, мы не заслужили выхода в следующий раунд», — цитирует Силву пресс-служба «ПСЖ».