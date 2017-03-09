Экс-президент «Барселоны» выполнил обещание и после победы искупался в море

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар не скрывал эмоций после выхода команды в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала подопечные Луиса Энрике обыграли «ПСЖ» со счётом 6:1. Между тем в первой игре на выезде они потерпели поражение со счётом 0:4. Гаспар обещал искупаться в Средиземном море на одном из пляжей Барселоны, если команда сумеет завоевать путёвку в следующий раунд турнира.
«Вода была холодной. Особенно в самом начале. Но ведь нужно же выполнять то, что было обещано. Когда Кавани забил гол, я посчитал нашу задачу невыполнимой. Но таков футбол», — приводит слова Гаспара Marca.