Ларке: «ПСЖ» в матче с «Барселоной» показал пародию на футбол

Бывший игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке прокомментировал поражение парижан от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это было невероятно. За 10 минут до конца игры счёт был 3:1. Первый матч Эмери выиграл по делу, а во втором он меняет Дракслера, который был великолепен на Орье. Это был плохой знак, так не должно быть.
Футболисты «ПСЖ» сделали всё, чтобы попасть в беду. Это касается их поведения и отношения к делу. В моменте с первым голом Трапп забыл, что нужно играть на выходе. «ПСЖ» показал пародию на футбол. Эмери не имеет права делать такие изменения, которые сделал», — цитирует Ларке RMC.