«Томь» рассчитывает до конца марта получить деньги для погашения долгов

Руководство «Томи» рассчитывает получить от спонсоров средства на погашение оставшихся задолженностей до конца марта. Об этом сегодня сообщил генеральный директор клуба Руслан Киселёв.
Ранее из-за финансовых проблем клуб покинули ряд футболистов. В конце февраля компания «Газпром нефть» перечислила «Томи» 200 млн рублей на погашение долгов, но их не хватило для оплаты всей задолженности.
«Как только получим деньги, будем гасить задолженность. Со слов администрации, ждём до конца марта», – цитирует «РИА Томск» Киселёва, который уточнил, что деньги клуб надеется получить от спонсоров, и добавил, что «Томи» осталось выплатить порядка 260 млн рублей.