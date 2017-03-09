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Мутко: судьи будут готовиться к Кубку конфедераций на базе «Зенита»

9 марта 2017, четверг. 10:21. Футбол
Судьи Кубка конфедераций—2017 будут готовиться к турниру на базе «Зенита». Об этом сообщил президент Российского футбольного союза и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко.

«Для арбитров будет предоставлена зенитовская база в Удельной, этот вопрос уже решён. ФИФА сейчас определяется, у них есть расширенный список судей, они будут выбирать. Судьи приедут заранее, будут адаптироваться, акклиматизироваться, пройдут тренировочные сборы», — цитирует Мутко ТАСС.

Отметим, что на Кубке конфедераций—2013 в Бразилии работало 10 бригад рефери.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Виталий Мутко Кубок конфедераций Футбольное судейство
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