Галлиани: матч против «Ювентуса» будет для «Милана» главным в этом сезоне

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился ожиданиями от матча 28-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом», который 10 марта пройдёт в Турине.
«Это решающий матч для «Милана» в этом сезоне. Это игра, которая вызывает много хороших незабываемых воспоминаний», — цитирует Галлиани Football Italia.
В первом круге «Милан» обыграл «Ювентус» — 1:0. После 27 туров «Ювентус» лидирует в чемпионате Италии, а «Милан» занимает седьмое место, находясь в семи очках от пьедестала.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Милан». Начало — 22:45 мск.