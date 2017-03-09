Маттеус назвал игроков, которых нужно приобрести «Баварии»

Бывший футболист миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус назвал имена футболистов, которых, на его взгляд, нужно приобрести немецкому гранду. Это полузащитники Наби Кейта, Бенджамин Хенрихс, Леон Горецка, Набиль Бенталеб и Серж Гнабри, защищающие соответственно цвета «РБ Лейпциг», леверкузенского «Байера», «Шальке-04» и бременского «Вердера».
«Кейта действует отлично в своей и чужой штрафной площадке, восторгая меня своей игрой. Бенталеб напоминает меня Зидана. Горецка также соответствует уровню «Баварии». Гнабри может пойти по следам Рибери и Роббена», — цитирует Маттеуса интернет-издание Sport1.
Кроме того, Маттеус отметил и таких игроков, как полузащитник «Байера» Юлиан Брандт и нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле.