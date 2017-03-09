«Лион» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:05

В четверг, 9 марта, в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» состоится матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Ромой». Встреча начнётся в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Рома».
Встречу 09.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе Энтони Тэйлором из Англии.
Ранее друг с другом команды встречались два раза. Один раз победу праздновали футболисты «Ромы», и один матч завершился вничью. Последняя встреча между ними состоялась в марте 2007-го и завершилась победой «Ромы» со счётом 1:0.