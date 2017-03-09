Радимов: после гола Кавани спать не ушёл, но не верил, что «Барса» отыграется

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я не то чтобы сильно болел за «Барселону», мне просто хотелось верить в чудо, в то, что такое возможно. И, конечно же, был рад, что так всё произошло. Только так и получаются команды-чемпионы. После гола Кавани спать не ушёл, но, признаюсь, не верил, что «Барса» отыграется. А после финального свистка уснул с мыслью, что это было супер!
Ошибки судьи были, но, послушайте — 6:1! В памяти останется этот счёт. Если «Барселона» выиграет Лигу чемпионов, то нынешний розыгрыш будет лучшим в истории. После матча с «ПСЖ» те соперники, которые попадутся «Барселоне», на поле будут выходить подавленными», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.