Мостовой: «Сельта» и «Краснодар» — равные команды, стиль примерно одинаковый

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Сельты», с которой в 1/8 финала Лиги Европы сыграет «Краснодар», рассказал, кого в составе испанской команды больше всего следует опасаться. Первая игра состоится сегодня. 9 марта. в Испании, начало — в 23:05 мск.
«Обе команды равные, играющие. Стиль примерно одинаковый. И каждая располагает ярко выраженным лидером. Жаль, у «Краснодара» Смолов не будет играть. Для команды он значит очень много, и ещё больше – после ухода Ари. А у «Сельты» Яго Аспас сейчас в полном порядке. Я с его старшим братом Хонатаном немного поиграл в Виго», — сказал Мостовой в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Александром Мостовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.