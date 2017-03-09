Карпин: буду болеть за «Краснодар» в матче с «Сельтой»

Российский тренер Валерий Карпин, который, будучи футболистом, выступал за «Сельту», в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» рассказал, за кого будет болеть и что ждать от игры.
«Как будет играть «Сельта»? Я-то смотрел их игры и предполагаю, но расскажу об этом завтра. Вы лучше у Шалимова спрашивайте. Поражение 0:5 от «Барселоны»? Поражение в минус точно не пойдёт. Лига Европы — другое соревнование. Свежие эмоции. Да и «Краснодар» — не «Барселона», если быть объективным.
Придут ли болельщики на «Краснодар»? Они придут на Лигу Европы. Для «Сельты» это важный турнир. Арена может быть забита под завязку или что-то около того.
«Краснодар» привыкает играть через три дня на четвёртый? Шалимов же сказал, что в игре через три на четвёртый проблем нет. Это не через два на третий. Другое дело, что у них есть проблемы с составом на конкретный матч: травмы, дисквалификации, потеря Смолова. Она будет чувствительной, учитывая, что того же Ари сейчас нет.
За кого буду болеть? За «Краснодар», конечно. С Шалимовым играли вместе, знаю руководителей клуба, это российская команда. Всё», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полностью интервью с Валерием Карпиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.