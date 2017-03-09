Мюллер: не отношусь к тем, кто выступает против изменений в правилах игры

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о целесообразности некоторых изменений в правилах игры. Мюллера, в частности, спросили об отмене офсайда, пребывании вне поля на некоторое время вместо жёлтой карточки и послематчевых пенальти после ничейных результатов в основное время.
«Я ещё не пробовал ничего такого. Хотя всё это может иметь тот или иной позитивный аспект для болельщиков. Футболисты также несут ответственность за то, чтобы любители футбола получали наслаждение от игры. Я сам не отношусь к тем, кто выступает против изменений в правилах игры. Всегда есть идеи, которые способствуют более увлекательной игре. Но мы не должны превращать игру в цирк», — цитирует Мюллера GQ.