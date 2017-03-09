Мичел: на первой тренировке «Малаги» встретил игроков, которые хотят побеждать

Новый главный тренер «Малаги» Мигель Мичел рассказал о своих ближайших планах. Бывший футболист мадридского «Реала», в частности, отметил значение психологического состояния своих подопечных.
«Мне надо попытаться добиться того, чтобы игроки были в надлежащем психологическом состоянии. На первой тренировке я встретил игроков, которые хотят побеждать. Им пришлось через многое пройти, что оставляет свой след. Но «Малага» — действительно футбольный клуб, имеющий по-настоящему футбольных болельщиков. Я сам благодарен руководству за предоставленную возможность», — цитирует Мичела Mundo Deportivo.
Мичел сменил на тренерском мостике Марсело Ромеро, уволенного за неудовлетворительные результаты. По итогам 26 туров Примеры «Малага» с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.
Мичел за свою тренерскую карьеру возглавлял такие клубы, как «Хетафе», «Севилья» и «Олимпиакос». Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2016/17.