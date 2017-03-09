«Л-А Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком MLS

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, чей контракт с манкунианцами истекает в конце текущего сезона, попал в сферу интересов «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает ВВС.
Руководство американского клуба готово сделать 35-летнего шведа самым высокооплачиваемым игроком MLS в истории. Ранее самым высокооплачиваемым футболистом лиги был Кака, который получал в «Орландо» £ 5,89 млн. Стивен Джеррард, который в прошлом сезоне выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», зарабатывал £ 5,01 млн.
В «Гэлакси» считают, что Ибрагимович может иметь больше влияние на развитие футбола в США, как это в своё время сделал Дэвид Бекхэм. Сколько именно «Лос-Анджелес Гэлакси» готов платить шведу, неизвестно. Если стороны договорятся, то сделка может быть оформлена в июле.