Маскерано: не буду врать, считал задачу «Барселоны» очень трудной

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился впечатлениями от победы команды над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Луиса Энрике обыграли «ПСЖ» со счётом 6:1. Между тем в первой игре на выезде они потерпели поражение со счётом 0:4.
«Очевидно, что на таком уровне и после такого поражения выйти в следующий раунд очень нелегко. Не буду врать, считал задачу «Барселоны» очень трудной. Но команда имеет нерушимую веру в свои силы в те моменты, когда надо усиливать игру. И в последние 10 минут команда продолжала верить в выход четвертьфинал. Я навсегда запомню шестой гол Серхи Роберто», — приводит слова Маскерано Onda Cero.
Последние три гола «Барселона» забила на 88-й, 91-й и 95-й минутах.