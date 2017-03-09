Мацуев: матч «Барселона» — «ПСЖ» — это «Болеро» Мориса Равеля

Болельщик «Спартака» и один из самых знаменитых пианистов мира Денис Мацуев поделился впечатлением от победы «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сравнив игру с «Болеро» Мориса Равеля.
«Я не из тех болельщиков, которые бросают такие футбольные спектакли, что бы ни происходило. Я всегда жду чуда, но такие чудеса происходят очень редко. После 3:1 мне звонили друзья и говорили, что эра «Барселоны» закончилась. Но команда показала, что она великая.
Я всегда сравниваю матчи с музыкальными произведениями. Вчерашний матч – это «Болеро» Мориса Равеля. Матч подошёл к такой кульминации, казалось бы, из ничего. Я барселонец после спартаковца. Поэтому очень рад результату», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.