На арене «Санкт-Петербург» прошло празднование 100 дней до старта КК-2017

На арене «Санкт-Петербург» сегодня состоялось празднование начала отсчёта 100 дней до старта Кубка конфедераций 2017 года. Была презентовала официальную табличка турнира. На церемонии присутствовали Георгий Полтавченко, генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия 2018» Алексей Сорокин, генсек ФИФА Фатма Самура, чемпион мира Кафу, российские футболисты Роман Широков, Алексей Смертин, Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, а также народные артисты России Василий Герелло и Михаил Боярский.
«Прежде всего — мне радостно здесь присутствовать. У меня появилась возможность увидеть этот культурный исторический центр Санкт-Петербурга. Ровно через 100 дней к этому стадиону будет приковано внимание всего мира. И мы с нетерпением ждём матчи, которые пройдут на этом стадионе. Это был довольно долгий путь для ФИФА и оргкомитета и правительства РФ.
На четырёх стадионах в ближайшее время пройдут тестовые матчи. Чили заняло второе место по продажам билетов — интерес к турниру огромный. В ближайшие месяцы этот интерес будет только расти. И это будет самой важной вехой в России за последние годы», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.