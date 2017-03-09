Рабио: «ПСЖ» не хватило желания на поле, не могу объяснить, как это случилось

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабио назвал причины поражения команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны» (1:6), которое лишило французский клуб шансов на продолжение борьбы в турнире.
«Нам не хватило желания на поле. Мы сделали огромную ошибку. и я очень зол. Почти сразу после того, как началась игра, мы уже были позади. Мы сыграли просто дерьмово. Я даже не могу объяснить, как это случилось. Очень трудно найти слова. Когда счёт стал 3:1, у нас были отличные шансы, и мы были близки к тому, чтобы пройти дальше», — цитирует Рабио Get Football News France.