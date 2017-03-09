Венгер: матч «Барселоны» показал значимость судейства и великолепных игроков

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выступил на пресс-конференции, в рамках которой его в числе прочего попросили прокомментировать победу «Барселоны» над «ПСЖ». После поражения в первом матче со счётом 0:4 сине-гранатовые в ответной игре разгромили соперника со счётом 6:1, забив три гола в концовке игры.
«Прошлая ночь показала значимость двух основных факторов — судейства и великолепных игроков», — сказал Венгер представителям британских СМИ.
Несколько судейских решений в матче «Барселона» — «ПСЖ» подверглись критике со стороны некоторых болельщиков и специалистов. В частности, главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что судейские решения были направлены против его команды.