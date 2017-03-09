Венгер учтёт протесты фанатов при принятии решения о своём будущем в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в очередной раз ответил на вопрос относительно своего будущего в лондонском клубе. Контракт 67-летнего специалиста истекает в конце сезона и до сих пор не продлён.
«Мне трудно судить. Я упорно работал в течение 20 лет, чтобы сделать болельщиков счастливыми. Понимаю их разочарование, когда мы проигрываем. Но я не хочу никого судить и не хочу давать оценку своей работе.
Могут ли протесты фанатов повлиять на моё решение? Да, они будут влиять, но это не самый важный фактор. Сейчас я не думаю о своём будущем, а сосредоточен на следующем матче.
Я не работаю ради своего имиджа, я работаю ради этого клуба. Я показал, что люблю «Арсенал» и предан ему. Я принимал лучшие решения для этого клуба и буду продолжать делать это», — цитирует Венгера Mirror.