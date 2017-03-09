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Тарханов: камбэк «Барселоны» похож на камбэк «Урала» в Кубке с «Краснодаром»

9 марта 2017, четверг. 12:52. Футбол
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Матч «Барселона» – «ПСЖ» смотрел полностью. Даже после гола Эдинсона Кавани не было желания выключить телевизор. Я смотрю на игру, а не на результат, хоть и болею за «Барселону». Команда Луиса Энрике выжала из себя всё, а «ПСЖ» развалился.

Камбэк «Барселоны» похож на камбэк «Урала» в кубком матче с «Краснодаром». Они на своём уровне, а мы на своём. Но сравнить можно», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Барселона ФК Урал Александр Тарханов
Новости. Футбол
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