Мотта наехал на болельщика «ПСЖ»

В аэропорту Парижа произошёл неприятный инцидент с участием полузащитника «ПСЖ» Тьяго Мотты и одного из болельщиков, которые встречали команду после возвращения из Испании, где она провела ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает RMC.
Болельщики, встречавшие команду, были очень возмущены её игрой и поражением со счётом 1:6. Один из любителей футбола преградил путь Мотте, после чего футболист наехал на него на своей машине. В результате сотрудникам аэропорта пришлось отвезти болельщика в больницу. Сам Мотта, который был в машине с женой, участия в матче не принимал.
Согласно информации источника, болельщики встали и на пути Маркиньоса, но в этом случае обошлось без инцидентов.
В первой игре на своём поле парижане одержали победу со счётом 4:0, однако им пришлось распрощаться с турниром.