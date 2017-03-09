Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком в феврале

Болельщики «Зенита» по итогам голосования признали лучшим игроком по итогам февраля полузащитника Данни. В прошлом месяце португальский игрок принял участие в пяти матчах, в которых «Зенит» одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения.
На втором месте расположился Доменико Кришито, на третьем — Юрий Лодыгин, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Награда стала для Данни первой с момента начала её вручения. В общей сложности полузащитник сыграл за «Зенит» 244 матча, забил 64 мяча и сделал 87 результативных передач.