Канчельскис: в матче с «Ростовом» буду болеть за «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Ростов» сыграет дома с манкунианцами. Встреча состоится сегодня, 9 марта, начало — в 21:00 мск.
«Шансы у «Ростова» есть. «Барселона» вчера показала, что невозможное возможно. К тому же, как показывает статистика, английские команды плохо играют с командами из Восточной Европы. Почему бы после «Баварии» ростовчанам не обыграть «МЮ». Что касается поля, то оно не в идеальном состоянии, но другого нет. На таких полях проще разрушать, чем созидать.
Болеть буду, естественно, за «Манчестер Юнайтед». Как я буду болеть за «Ростов», если там не играл? Думаю, матч завершится результативной ничьей», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.