Албин: Петербург готов к КК-2017, в городе каждый пятый занимается спортом

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился ожиданиями от предстоящего в России Кубка конфедераций. Турнир пройдёт летом в четырёх городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
«Постараемся, чтобы город достойно встретил Кубок конфедераций. С точки зрения логистики город готов. Что касается стадиона, то он долгожданный. Самое главное, что каждый пятый житель Петербурга занимается спортом и является болельщиком. У нас есть „Зенит“. Этим объектом мы гордимся», — передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.