Сорокин: с ФИФА даже не обсуждали вопроса допинга

Глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, прибывший в Санкт-Петербург для участия в праздновании начала отсчёта последних 100 дней до старта Кубка конфедераций, рассказал о подготовке к турниру.
«Наши города находятся в высокой степени готовности к Кубку конфедераций. Все города обладают прекрасной инфраструктурой. Надеюсь, нам всё легко будет организовывать во всех четырёх городах. Сделаем всё, чтобы всё прошло блестяще. Адекватно ли в зарубежной прессе отражаются события, которые происходят в России? Хороший вопрос. Лучше бы зарубежные журналисты выступили судьями. Не секрет, что материалы, которые появляются в зарубку, либо далеки от истины, или, когда представлены вместе предвзятым образом, создают определённое впечатление.
Мы стараемся организовать турнир так, чтобы все стереотипы были развеяны. Мы прилагаем серьёзные усилия, чтобы эти турниры стали настоящим праздником. Мы уже несколько раз обсуждали это, отчёт Макларена никак не связан с подготовкой к чемпионату мира. Говоря о допинге, ФИФА предпринимала жёсткие меры. Мы с ФИФА даже не обсуждали этого вопроса», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.