Генсек ФИФА: стремимся минимизировать риск бойкота в России КК-2017 и ЧМ-2018

Генсек ФИФА Фатма Самура, прибывшая в Санкт-Петербург для участия в праздновании начала отсчёта последних 100 дней до старта Кубка конфедераций, рассказала о подготовке к турниру.
«Конечно, Кубок конфедераций — это крупное мероприятие. Сейчас важно понять, насколько все города готовы к турниру. Этот турнир даст России возможность заявить о себе на международной арене. Это возможность болельщикам со всего мира открыть русскую культуру. Как вы знаете, мы всё ещё проводим переговоры с тремя ведущими компаниями по продаже телеправ. Уверена, что российские болельщики не будут лишены возможности увидеть этот турнир. Трансляция будет представлена по всему миру.
При подготовке к футбольным турнирам в России ФИФА всегда чётко объявляла свою позицию по поводу допинга. Чемпионат мира в России не будет исключением. Информация о допинг-пробах будет открыта, мы будем делать то же самое, что в России. Тесты будут направлены в аккредитованные лаборатории.
ФИФА анализирует абсолютно все вопросы о допинге, хулиганах и так далее. Что касается ситуации на Евро во Франции, то мы с этим работаем, работаем с местными властями. Есть специальная программа для работы с болельщиками. Люди, которые были вовлечены в такие ситуации, не попадут на стадион.
Конечно, был справедливый процесс заявок, у нас нет причин забирать чемпионат мира у России. Сегодняшнее мероприятие продемонстрировало, что футбольные болельщики привержены провести здесь КК и ЧМ. Мы стремимся минимизировать риск бойкота. Мы постарались во все городах привлечь болельщиков. В России мы видим хороший уровень подготовки.
Надеюсь, что здесь не будет никаких поводов для бойкотов. Уверена, что мы делаем всё возможное, чтобы привлечь все команды», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.