Хаби Алонсо: лучше завершить карьеру раньше, чем слишком поздно

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал решение о завершении профессиональной карьеры по окончании текущего сезона.
«Естественно, это не было лёгким решением. Считаю, что это верный момент для подобного шага. Лучше завершить карьеру раньше, чем слишком поздно. Чувствую я себя хорошо и получал наслаждение от выступления в «Баварии». Однако этот момент действительно уже настал», — приводит слова Алонсо официальный «твиттер» немецкого гранда.
Алонсо защищал цвета таких клубов, как «Реал Сосьедад», «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Кроме того, он выступал за сборную Испании. В составе национальной команды он становился чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира 2010 года. На клубном уровне он, в частности, стал с «Реалом» чемпионом Испании (сезон-2011/12) и выиграл Лигу чемпионов (сезон-2013/14). В составе мерсисайдцев Алонсо выиграл Лигу чемпионов (сезон-2004/05). В «Баварии» игрок становился чемпионом Германии (сезон-2014/15 и 2015/16).