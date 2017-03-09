Дирижёр Гергиев станет послом ЧМ-2018

Послом чемпионата мира 2018 года станет дирижёр Валерий Гергиев. Об этом рассказал глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин, прибывший в Санкт-Петербург для участия в праздновании начала отсчёта последних 100 дней до старта Кубка конфедераций.
«Причина того, что мы сегодня не назвали ещё одного посла чемпионата мира, простая — Валерий Гергиев заболел. Он очень хотел приехать, но не смог. Мы перенесли это мероприятие на другую дату. Это назначение абсолютно неизбежно. Он был на презентации в Цюрихе, когда Россия получила право проведения турниров. Церемония обязательно состоится», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.