Кафу: «Барселона» — «ПСЖ» — фантастика! Надеюсь, такой накал будет на КК-2017

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу, который в качестве гостя прибыл в Санкт-Петербург на празднование начала отсчёта 100 ней до старта Кубка конфедераций, выразил сожаление, что ему не удастся сыграть на арене в Северной столице России. Также Кафу поделился впечатлениями о матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1).
«Спасибо за возможность участвовать в этом мероприятии, привести кубок сюда. Да, я видел много стадионов — этот прекрасный. Жаль, что я сам не могу сыграть на таком чудесном стадионе и насладиться им. Зато надеюсь, что все участники Кубка конфедераций смогут это сделать в полной мере.
Для нас, спортсменов, это самое важное соревнование перед Кубком мира. Все хотят выиграть этот титул. В данном случае могут как раз возникнуть большие ожидания перед Кубком мира.
Матч „Барселона“ — «ПСЖ»? Я надеюсь, что такие игры будут и на Кубке конфедераций. Это было что-то необыкновенное в мире футбола. Это просто сенсация, фантастика! Надеюсь, мы увидим подобный накал и на Кубке конфедераций», — передаёт слова Кафу корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.