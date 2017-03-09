Деменко: надеюсь, «Ростов» и «Краснодар» нас порадуют и выйдут в 1/4 финала ЛЕ

Бывший полузащитник «Ростова» и «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов. 9 марта «Ростов» в Ростове-на-Дону примет «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» в Виго сыграет против «Сельты».
«У «Ростова» будет тяжёлый матч с «Манчестер Юнайтед». У «Краснодара» и «Сельта» равные шансы на победу. Надеемся, что российские команды нас порадуют и выйдут дальше.
«Ростов» хочет порадовать своих болельщиков своим выступлением. «Ростов» показывает очень хорошую игру. Все матчи, которые они играли с хорошими командами, от «Баварии» до «Аякса», говорят сами за себя. «Манчестер» их тоже опасается, поэтому будет очень интересно посмотреть.
Хочется в какой-то степени сенсации, чтобы «Ростов» выиграл у «Манчестера», показал, что российский футбол есть. Также хочется, чтобы «Краснодар» показал хорошую игру. Хочется, чтобы наши клубы просто победили», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Игнатовым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матчей «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» (21:00 мск) и «Сельта» — «Краснодар», начало — в 23:05 мск.