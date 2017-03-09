Генсек ФИФА: мы не можем выдвигать обвинения игрокам из РФ

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что Международная федерация футбола осведомлена о наличии определённых списков игроков, которых подозревают в допинге на основе доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена, но выдвигать обвинения не может.
«Насколько ФИФА осведомлена, есть определенные списки игроков, подозреваемых в допинге, но мы не можем выдвигать никаких обвинений. Так как со стороны ВАДА нет никаких официальных обвинений», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Ранее сообщалось, что два игрока молодёжной сборной России в 2013 и 2014 году употребляли наркотики, но информация была скрыта. В докладе Макларена также была информация о причастности тысячи российских спортсменов к манипуляциям с допинг-пробами.