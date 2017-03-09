Албин — о «Крестовском»: каждый рубль должен использоваться по назначению

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о финансировании стадиона «Крестовский», который в нынешнем году будет принимать матчи Кубка конфедераций—2017.
«Финансирование стадиона обеспечивал бюджет Санкт-Петербурга. Я убеждён, что каждый рубль должен использоваться по назначению. Вопрос криминала лучше отправить в правоохранительные органы. Каждый должен заниматься своим делом. Мы будем строить. С нарушителями должны заниматься правоохранительные органы.
Самая большая проблема, с которой мы столкнулись в Петербурге, — это устарелая инженерия. Нужно было многое реформировать, многое устарело. Также эксплуатация. Надо понимать, какова стоимость последующей эксплуатации. Мы провели много работы и сделали соответствующие выводы. Мы проведём целый ряд мероприятий на стадионе.
Количество туристов с каждым годом всё больше. Надеюсь, благодаря Кубку конфедераций мы привлечём не только футбольных туристов, но и туристов в целом», — передаёт слова Албина корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.