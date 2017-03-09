Сычёв провёл первый матч в пляжном футболе за «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв дебютировал в пляжном футболе. Beachsoccerrussia.ru сообщает, что 9 марта 33-летний футболист появился на поле в ходе товарищеского матча «Спартак» — «Локомотив», который проходил в Центре пляжных видов спорта «С.С.С.Р.». Новичок «Локомотива» вышел на песок во втором периоде встречи под 14-м номером.
В большом футболе Дмитрий Сычёв выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», французский «Марсель», минское «Динамо», «Волгу» и «Окжетпес».
Ранее главный тренер «железнодорожников» Илья Леонов сообщил, что у Сычёва есть желание закрепиться в составе пляжного клуба «Локомотив».