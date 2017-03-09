Аллегри: камбэк «Барселоны» должен заставить «Ювентус» задуматься

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы «Барселоны» в противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. После поражения в гостях со счётом 0:4 сине-гранатовые разгромили соперника на своём поле со счётом 6:1, причём забив три гола в концовке игры.
«Это был прекрасный вечер футбола, и он останется в анналах истории футбола. Не думаю, что кому-нибудь ранее удавалось совершить такой же камбэк. Это была очень хорошая и интенсивная игра. „Барселона“ сыграла не в том стиле, в котором она известна во всём мире, но этим и прекрасен футбол. Всё это было странно и непредсказуемо. И это должно заставить нас задуматься и понять, что ещё ничего не решено, несмотря на победу со счётом 2:0 в первом матче с „Порту“. Ничего не решено и в чемпионате, несмотря на наш отрыв в восемь очков. Что касается „Барселоны“, то она является фаворитом Лиги чемпионов наряду с „Баварией“ и „Реалом“, — сказал Аллегри.