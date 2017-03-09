Сёмин: кстати, «Локомотив» в своё время неплохо играл с «Барселоной»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Барселоны» над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход в четвертьфинал.
«Наверное, это был идеальный футбол. Посмотрите, сколько радости он принёс людям, какие эмоции. Не могу сказать, верил или нет в хозяев на 87-й минуте. Но смотрел до конца, такие матчи надо всегда смотреть до конца! В первом тайме «ПСЖ» играл совсем безвольно. Во втором лучше, но всё равно вылетел…
Кстати, «Локомотив» в своё время неплохо играл с «Барселоной»! Надо стараться, чтобы вернуть те времена...», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
В Лиге чемпионов сезона-2002/03 «Локомотив» попал в одну группу с «Барселоной», «Брюгге» и «Галатасараем», где финишировал на втором месте. В гостях «Локомотив» проиграл «Барселоне» — 0:1, а в России уступил 1:3.