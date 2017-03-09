Агент Петреску: решение ФИФА по задолженности «Кубани» уже есть

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы румынского тренера Дана Петреску, рассказал, как обстоят дела с выплатой задолженности со стороны «Кубани». Ранее в прессе прошла информация, что в ближайшее время расчёт будет произведён.
«Пусть рассчитывается, мы против, что ли? Но никаких контактов с Крапивкой (генеральный директор «Кубани». — Прим. «Чемпионата») не было. Он обещал рассчитаться с Даном ещё 1 декабря. Что касается ФИФА, то там нам сказали, что решение уже есть и в скором времени должны отправить», — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Джапаридзе.
В феврале этого года Дан Петреску обратился в палату по разрешению споров ФИФА в связи с долгом «Кубани».