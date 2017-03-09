Ротенберг: болел за «Барсу», они молодцы, надеюсь, «Ростов» тоже порадует

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг рассказал, за кого болел в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1), а также выразил надежду, что «Ростов» во встрече с «Манчестер Юнайтед» тоже порадует красивым футболом.
«Конечно, смотрел футбол, болел за „Барсу“! Они молодцы! Надеюсь, „Ростов“ сегодня тоже порадует красивым футболом. Я уже поддержал ребят перед матчем. Что до меня, то здоровье в порядке. Готов помочь „Локомотиву“!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:00 мск.