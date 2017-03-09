РФС разрешил «Оренбургу» заявить Драгуна

Бывший полузащитник «Динамо» и «Крыльев Советов» Станислав Драгун будет заявлен за «Оренбург». РФС одобрил заявление оренбургского клуба.
«Заявление АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбурга о регистрации футболиста-профессионала Драгуна Станислава Эдуардовича (04.06.1988 г.р.) вне регистрационного периода — удовлетворить. Разрешить АНО «ФК «Оренбург» г. Оренбурга осуществить регистрацию футболиста-профессионала Драгуна Станислава Эдуардовича (04.06.1988 г.р.) для участия в соревнованиях (внести в заявочный лист для участия в соревнованиях) под эгидой РФС вне регистрационного периода при предоставлении в РФПЛ всех соответствующих документов, необходимых для регистрации данного футболиста-профессионала», — говорится на официальном сайте РФС.
Прошедшей зимой 28-летний Драгун расторг контракт с «Динамо», за которое в текущем сезоне ФНЛ провёл 12 матчей (3 в основном составе) и получил 1 жёлтую карточку.