Неймар не сомневается, что Месси продлит контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Неймар уверен, что его партнёр по команде Лионель Месси продлит контракт. Действующее соглашение 29-летнего аргентинца истекает летом 2018 года. Об этом Неймар заявил после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (6:1).
«Месси продлит контракт, это точно. Я убеждён в этом. Что касается меня, я счастлив в «Барселоне», рад играть с партнёрами по команде, рядом с которыми я становлюсь лучше», — цитирует Неймара Mundo Deportivo.
Ранее Неймар признался, что матч «Барселона» — «ПСЖ» — лучший матч, в котором он принимал участие.