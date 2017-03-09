«Арсенал» готов платить Озилу £ 280 тыс. в неделю по новому контракту

Руководство «Арсенала» сделало предложение полузащитнику Месуту Озилу о продлении контракта. Действующий договор 28-летнего футболиста истекает летом 2018 года. Mirror сообщает, что лондонцы готовы платить немецкому хавбеку £ 280 тыс. в неделю, но на какой срок будет рассчитан контракт, неизвестно.
По нынешнему договору Озил зарабатывает £ 140 тыс., а с учётом бонусов сумма достигает £ 200 тыс. в неделю. Несмотря на предложение, Озил не торопится его принимать, так как знает, что в другой команде может заработать ещё больше.
В «Арсенале» Месут Озил играет с 2013 года, куда перешёл из «Реала» за £ 39,9 млн.