Колыванов: «ПСЖ» играл в антифутбол против «Барселоны»

Бывший главный тренер «Уфы» и молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал поражение «ПСЖ» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) и вылет парижан из турнира.
«Вчера произошла настоящая фантастика, никогда такого не видел. Это какая-то сказка для «Барселоны». В первую очередь «ПСЖ» проиграл эту игру. Мне непонятно, как парижане отдали всю инициативу. Им достаточно было забить пару мячей. В первом тайме команда Унаи Эмери просто не хотела играть в футбол, наоборот, «ПСЖ» играл в антифутбол. Самое странное, что Эмери никогда не ставил такую игру, наоборот, они всех поразили в первом матче своим уверенным и наглым футболом.
Что касается спорных моментов в игре, то пенальти на Анхеле Ди Марии нужно было ставить. Это выход один на один, и контакт там точно был, его зацепили сзади по ногам. Кто-то говорит, что «Барса» победила незаслуженно, но в любом случае шесть голов — это очень много. Просто так шесть мячей не пропускают. Это заслуженная победа «Барселоны» и настоящая трагедия для «ПСЖ». Но нельзя выходить после такого первого матча и думать только об обороне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.