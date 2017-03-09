В Москве отметили 100 дней до начала Кубка конфедераций — 2017

Сегодня в московском футбольном манеже «Чертаново» состоялось мероприятие, посвящённое символической дате — 100 дней до старта Кубка конфедераций — 2017. Основным событием стал футбольный турнир между сборной городских волонтёров, отобранных для работы на Кубке конфедераций, командой ведущих журналистов и командой воспитанников футбольных школ Москвы.
В церемонии открытия участвовали: руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова, президент московской федерации футбола Сергей Анохин.
В рамках мероприятия состоялось шествие восемь стран-участниц Кубка конфедераций, выступление футбольных фристайлеров, автограф-и фотосессия со звездами российского футбола, а также выступление музыкальных коллективов. Поддержать своих товарищей в турнире пришли будущие волонтёры Кубка конфедераций и воспитанники футбольных школ города Москвы.
Кубок конфедераций впервые пройдёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани за год до старта чемпионата мира — 2018 в России.