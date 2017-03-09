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Видео: восстановительная тренировка «Барселоны» после победы над «ПСЖ»
9 марта 2017, четверг. 16:56.
Футбол
Пресс-служба «Барселоны» подготовила видео о восстановительной тренировке сине-гранатовых на следующий день после
победы над «ПСЖ» со счётом 6:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
. Благодаря этой победе «Барселона» вышла в четвертьфинал, несмотря на поражение со счётом 0:4 в первой игре.
Видео можно посмотреть
в официальном аккаунте «Барселоны» на YouTube
.
Источник:
«Чемпионат»
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ФК Барселона
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