Цаллагов: одна из главных целей — сыграть на чемпионате мира — 2018

Полузащитник Ибрагим Цаллагов, перешедший в «Зенит» зимой из «Крыльев Советов», рассказал о своей адаптации в петербургской команде, а также о своих целях.
«Наверное, я ещё не до конца адаптировался, нужно чуть больше времени. Свою роль играет и то, что я ещё толком не был в Петербурге, буквально несколько дней, всё остальное время мы провели на сборах. А атмосфера в команде хорошая, все ребята ведут себя раскрепощённо, нет ни зажатости, ни недомолвок.
Конкретных задач на сезон по числу матчей, например, я перед собой не ставлю, но одна из главных целей — попасть в сборную России, сыграть на чемпионате мира — 2018. Конечно же, хочу закрепиться в «Зените», — поведал Цаллагов в интервью, опубликованном на официальном сайте „Зенита“.