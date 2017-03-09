Руководство «Арсенала» обозначило позицию относительно Венгера

Председатель правления лондонского «Арсенала» Чипс Кесвик выступил с заявлением на официальном сайте клуба относительно главного тренера Арсена Венгера.
Контракт 68-летнего француза истекает по окончании нынешнего сезона. Многие болельщики «канониров» считают, что Венгер должен покинуть пост, который он занимает с 1996 года.
«Мы в полной мере осознаём то внимание, которое сейчас сосредоточено на клубе, и понимаем возникшую полемику. Мы уважаем право болельщиков на разные мнения, но мы всегда будем руководить этим великим клубом с учётом его лучших долгосрочных интересов.
Контракт Арсена будет действовать до конца сезона. Все решения будут приняты нами совместно и объявлены в нужное время и должным образом», — сказал Кесвик.