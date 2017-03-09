«Я, безусловно, буду поддерживать свою родную команду «Ростов» в сегодняшнем матче. Это важное историческое событие в истории нашего футбола, просто огромное. По счёту загадывать не буду, но мы будем переживать за ребят всей душой. К нам приезжают команды такого уровня, и это просто прекрасно. Огромное событие, которому мы очень рады.
Я была на матче с «Баварией» и расплакалась, когда мы победили. Эмоции после той игры просто переполняли. Посмотрим, что произойдёт сегодня, не будем загадывать и просто поболеем за наших парней», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Лопырёва: не будем загадывать и просто поболеем за наших парней из «Ростова»
Фото: Алина Матинян