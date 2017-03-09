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Лопырёва: не будем загадывать и просто поболеем за наших парней из «Ростова»

9 марта 2017, четверг. 17:45. Футбол
Посол чемпионата мира — 2018 от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва рассказала, чего ждёт от предстоящего матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед».

«Я, безусловно, буду поддерживать свою родную команду «Ростов» в сегодняшнем матче. Это важное историческое событие в истории нашего футбола, просто огромное. По счёту загадывать не буду, но мы будем переживать за ребят всей душой. К нам приезжают команды такого уровня, и это просто прекрасно. Огромное событие, которому мы очень рады.

Я была на матче с «Баварией» и расплакалась, когда мы победили. Эмоции после той игры просто переполняли. Посмотрим, что произойдёт сегодня, не будем загадывать и просто поболеем за наших парней», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Лопырёва: не будем загадывать и просто поболеем за наших парней из «Ростова»

Лопырёва: не будем загадывать и просто поболеем за наших парней из «Ростова»

Фото: Алина Матинян
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Ростов Фото
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9 марта 2017, четверг
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