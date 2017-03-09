Жена защитника «ПСЖ» в соцсети высказалась по поводу судейства и падения Суареса

Изобелла Силва, которая является женой защитника «ПСЖ» Тьяго Силвы, поделилась мнением о поражении французской команды в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Барселоны».
Сначала супруга игрока выложила в своём «инстаграме» пост с фотографией главного арбитра встречи немца Дениза Айтекина с надписью «Лучший игрок в составе «Барселоны» сегодня» и оставила комментарий: «Позор, что в турнире такого уровня допускаются такие ошибки. Поздравляю «ПСЖ» с честной игрой. Не вешать нос и двигаться только вперёд».
А чуть позже Изобелла там же опубликовала видео с эпизодом падения форварда «Барселоны» Луиса Суареса в штрафной, после которого судья назначил пенальти, а каталонцы забили пятый гол: «Боже мой. Самое худшее в футболе – это проиграть незаслуженно».
В первой игре на своём поле «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:0, однако после поражения со счётом 1:6 в ответной встрече ему пришлось распрощаться с Лигой чемпионов.