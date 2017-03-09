Новосельцев: нет сожаления, что «Ростов» играет с «МЮ», а я в «Зените»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев признался, что будет болеть за свою бывшую команду «Ростов», которая сегодня сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Конечно, буду болеть, так как «Ростов» — это российская команда, которая представляет нашу страну в Лиге Европы. Я так же и за «Краснодар» буду болеть. Понятно, что в «Ростове» у меня больше друзей и знакомых, с которыми я тесно общаюсь. Это команда мне не чужая. Надеюсь, они справятся с «МЮ».
Никакого сожаления нет, что «Ростов» играет против «МЮ», а я в «Зените», который уже вылетел из Лиги Европы. Это мне не присуще. Любому спортсмену приходится принимать в своей карьере важные решения. Я приходил в «Зенит», куда меня звал лично главный тренер. Для меня это было важно, я рассчитывал на то, что я буду играть, раз тренер меня позвал. «Зенит» — сильный клуб, и я принял решение перейти в него. Ни в коем случае не жалею об этом», — сказал Новосельцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину.